На затопление карьера в Сибае потребуется 40 дней

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-23T17:01:17+03:00

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В ближайшее время специалисты начнут работу по затоплению чадящего карьера в Сибае. На то, чтобы залить очаги тления щелочной водой, потребуется около 40 дней. Такие данные были озвучены в ходе встречи жителей столицы башкирского Зауралья с руководством города.

По словам властей, сейчас разрабатывается проект заливочных работ. В рамках его подготовки специалистам предстоит точно просчитать время, необходимое для затопления карьера. 40 дней, по словам представителей УГОКа, это предварительные цифры. Проект завершат к началу февраля, тогда и начнутся работы по подтоплению карьера.

Кроме того, муниципалитет планирует разместить в карьере камеры, чтобы сибайцы могли наблюдать за происходящим в режиме онлайн. Мэр города Рустем Афзалов пояснил, что так горожане будут уверены, что «работы ведутся, они не стоят».