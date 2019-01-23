Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку

СЕГОДНЯ 19:31 2019-01-23T19:31:46+03:00

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Азербайджанская авиакомпания Buta Airways открывает прямые рейсы Уфа – Баку. С 12 мая самолеты компании будут летать между городами дважды в неделю. В аэропорту «Уфы» рассказали, что вылеты планируются по четвергам в 23.35 и по воскресеньям в 12.50.

Компания, запускающая авиарейсы, это лоукостер. Стоимость билета в одну сторону начинается от 29 евро. Соответственно, все дополнительные услуги будут идти за дополнительную плату. К таким опциям относятся провоз багажа и ручной клади, питание и выбор места в самолете.