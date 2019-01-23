Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку
Улететь в столицу Азербайджана уфимцы смогут с 12 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Азербайджанская авиакомпания Buta Airways открывает прямые рейсы Уфа – Баку. С 12 мая самолеты компании будут летать между городами дважды в неделю. В аэропорту «Уфы» рассказали, что вылеты планируются по четвергам в 23.35 и по воскресеньям в 12.50.
Компания, запускающая авиарейсы, это лоукостер. Стоимость билета в одну сторону начинается от 29 евро. Соответственно, все дополнительные услуги будут идти за дополнительную плату. К таким опциям относятся провоз багажа и ручной клади, питание и выбор места в самолете.