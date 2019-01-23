2019-01-23T19:31:46+03:00
Общество

Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку

Улететь в столицу Азербайджана уфимцы смогут с 12 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways открывает прямые рейсы УфаБаку. С 12 мая самолеты компании будут летать между городами дважды в неделю. В аэропорту «Уфы» рассказали, что вылеты планируются по четвергам в 23.35 и по воскресеньям в 12.50.

Компания, запускающая авиарейсы, это лоукостер. Стоимость билета в одну сторону начинается от 29 евро. Соответственно, все дополнительные услуги будут идти за дополнительную плату. К таким опциям относятся провоз багажа и ручной клади, питание и выбор места в самолете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24