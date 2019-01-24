В Уфе начали строить новый детский сад

СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-24T06:33:38+03:00

В Уфе до конца 2019 года появится новый детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Уфе рабочие начали работы по строительству нового детского сада.

Напомним, что дошкольное учреждение строят по адресу Железняцкая, 35. Раньше там находился аварийный корпус заброшенного детского садика. По всей видимости, власти города решили использовать место более продуктивным методом. После Нового года строители начали снос старых корпусов. Сейчас площадка стройки уже очищена, а мусор вывезли на свалку.

- Сегодня на участке начались земляные работы. На площадке работают пять единиц техники. Площадка полностью огорожена и находится под охраной, - объяснили в городской администрации.

Новый детский сад планируют построить уже к концу 2019 года.