2019-01-24T06:33:38+03:00
Общество

В Уфе начали строить новый детский сад

На месте начались земляные работы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе до конца 2019 года появится новый детский садВ Уфе до конца 2019 года появится новый детский садФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Уфе рабочие начали работы по строительству нового детского сада.

Напомним, что дошкольное учреждение строят по адресу Железняцкая, 35. Раньше там находился аварийный корпус заброшенного детского садика. По всей видимости, власти города решили использовать место более продуктивным методом. После Нового года строители начали снос старых корпусов. Сейчас площадка стройки уже очищена, а мусор вывезли на свалку.

- Сегодня на участке начались земляные работы. На площадке работают пять единиц техники. Площадка полностью огорожена и находится под охраной, - объяснили в городской администрации.

Новый детский сад планируют построить уже к концу 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова
В Башкирии загорелась спортивная детская школа
Затопление карьера в Сибае могут отложить на три месяца
Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку
Прокуратура проверит случай отравления троих людей угарным газом в Уфе
Родственники умершего пациента пытаются взыскать с башкирских врачей 15 миллионов рублей
В Башкирии столкнулись «Land Cruiser» и грузовик, есть погибший
Здание кинотеатра «Победа» в Уфе хотят передать спортшколе
На затопление карьера в Сибае потребуется 40 дней
Пьяная уфимка за рулем корейской иномарки устроила смертельную аварию
Держал в спартанских условиях: жителя Башкирии будут судить за избиение сына
Погода в Башкирии на четверг, 24 января
Радий Хабиров погулялся по уфимским подъездам
Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище
В Башкирии закрыли крупный торговый центр
В Уфе трое школьников подхватили кишечную инфекцию
Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым