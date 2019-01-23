Здание кинотеатра «Победа» в Уфе хотят передать спортшколе

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-23T17:25:56+03:00

Но сначала памятник истории должен перейти в ведение муниципалитета

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«Региональный фонд» ведет переговоры с мэрией Уфы о передаче городу здания кинотеатра «Победа». Памятник истории и культуры простаивает с 2017 года. Фонд неоднократно пытался продать кинотеатр, но желающих его приобрести не нашлось.

По информации «Коммерсанта», власти Уфы имеют свои виды на здание. Замглавы администрации Рустем Газизов упомянул, что в старейшем уфимском кинотеатре может разместиться спортшкола.

Речь идет о детской юношеской спортивной школе №22, где занимаются ушу, тхэквандо, кикбоксингом и пауэрлифтингом. Сейчас она размещается в подвальных помещениях и может вместить около 500 человек. В кинотеатре же найдется место уже для тысячи школьников.