Держал в спартанских условиях: жителя Башкирии будут судить за избиение сына

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-23T15:26:10+03:00

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В Стерлитамаке школьник сбежал от отца, который избивал его.

По данным МВД республики, мужчина проживал вместе с сыновьями 6 и 12 лет. Мама ребят жила отдельно – с мужем она в разводе. Мужчина, по всей видимости, решил воспитывать детей суровыми методами. Изверг постоянно избивал своего старшего сына. Дошло до того, что ребенок не выдержал,и сбежал из дома. Отец заявил о его исчезновении только через три дня, причем он не поделился с полицейскими, какими методами воспитывал сына.

Вскоре полицейские нашли пропавшего ребенка. Мальчик наотрез отказался возвращаться домой. После этого стражи порядка поговорили с учителями ребенка и провели проверку, в ходе которой выяснилась неприятная правда.

- Мать уже забрала младшего ребенка. Сейчас готовятся документы для того, чтобы она смогла забрать и старшего сына. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД Башкирии.