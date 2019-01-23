Погода в Башкирии на четверг, 24 января

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-23T14:59:51+03:00

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Завтра, 24 января, в Башкирии ожидается похолодание до -32 градусов.

По данным МЧС республики, в некоторых районах Башкирии температура воздуха ночью опустится до -32 градусов. Днем потеплеет почти в два раза – до -16 градусов. Местами возможны осадки. Ветер слабый.

В Уфе будет теплее, чем в целом по республике. Ночью похолодает до -22 градусов, а днем воздух прогреется до -19. Небольшие осадки ожидаются в первой половине дня.

Водителей предупреждают, что видимость на дорогах может упасть до 500 метров. Автолюбителям следует снизить максимальную скорость передвижения и быть внимательными.