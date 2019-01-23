СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-23T14:17:31+03:00

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Радий Хабиров погулял по уфимским подъездам в компании чиновников .

Напомним, что этим летом в Башкирии будет проходить обновленная программа ремонта подъездов многоквартирных домов. Власти республики будут помогать администрациям районов и городам дополнительным финансированием. Перед этим Радий Хабиров попросил чиновников определиться со списком домов, в которых пройдет ремонт.

Сегодня Хабиров захотел лично взглянуть на состояние уфимских подъездов. Для этого на пришел в один из домов по улице Гоголя в центре Уфы. Судя по реакции, временного главу республики увиденное не впечатлило.

- Это еще центр Уфы. Представьте, что творится в Черниковке или Затоне! – возмутился Хабиров.

Заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов добавил, что в этом году власти города планируют отремонтировать порядка 1600 подъездов в столице.