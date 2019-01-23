Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище
42-летняя жительница Шаранского района Башкирии отрабатывает 60 часов общественных работ на кладбище.
По данным службы судебных пристаов Башкирии, история началась с того, что женщина избила своего соседа. Дело дошло до полиции и суда. В итоге напавшую признали виновной и назначили штраф – 60 часов обязательных работ.
Вот только отрабатывать указанный срок дама не собиралась. Делом вновь заинтересовался суд. В итоге женщину приговорили еще к одному наказанию – аресту на один день. После этого она начала отрабатывать положенные часы.
Сейчас она по направлению сельсовета занимается облагораживанием территории местного кладбища – чистит дорожки от снега и убирает мусор.