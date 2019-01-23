2019-01-23T13:46:17+03:00
Общество

Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище

В отношении женщины составили административный протокол
Рустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии отрабатывает обязательные работы на кладбищеЖительница Башкирии отрабатывает обязательные работы на кладбище
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42-летняя жительница Шаранского района Башкирии отрабатывает 60 часов общественных работ на кладбище.

По данным службы судебных пристаов Башкирии, история началась с того, что женщина избила своего соседа. Дело дошло до полиции и суда. В итоге напавшую признали виновной и назначили штраф – 60 часов обязательных работ.

Вот только отрабатывать указанный срок дама не собиралась. Делом вновь заинтересовался суд. В итоге женщину приговорили еще к одному наказанию – аресту на один день. После этого она начала отрабатывать положенные часы.

Сейчас она по направлению сельсовета занимается облагораживанием территории местного кладбища – чистит дорожки от снега и убирает мусор.

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