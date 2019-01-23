В Башкирии закрыли крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-23T13:19:53+03:00

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В Нефтекамске судебные приставы приостановили работу торгового центра «Урал».

Вооруженные автоматическим оружием сотрудники службы исполняли решение Нефтекамского суда, который ранее запретил работу и эксплуатацию здания из-за нарушения норм пожарной безопасности.

Известно, что руководителей торгового центра обязали устранить нарушения пожарной безопасности еще 24 августа 2018 года. Однако по каким-то причинам с недостатками решили не бороться.

- Нас вежливо попросили покинуть здание, обошлось без рукоприкладства, но было страшно, - объяснила очевидица происшествия.

Таким образом, жители Нефтекамска на время лишились развлекательного центра, в котором располагается кинотеатр, отель с вертолетной площадакой и тренажерный зал.

В службе судебных приставов информацию о проводимых мероприятиях подтвердили. Сейчас на месте работают представители ведомства, МЧС и прокуратуры.