2019-01-23T12:12:22+03:00
Общество

Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым

Информацию озвучил Сергей Аксенов
Рустем АХУНОВ
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Первая группа школьников из Сибая поедет в Крым уже в конце февраляПервая группа школьников из Сибая поедет в Крым уже в конце февраляФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Первые 250 детей из Сибая поедут в бесплатную поездку в Крым уже 20 февраля.

Напомним, что ранее, во время поездки в Башкирию, глава республики Крым Сергей Аксенов предложил своему коллеге из Башкирии отправить в бесплатную поездку на юг 500 детей из Сибая. Сейчас город находится на грани экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы, которые выделяет местный карьер.

- Первая группа из 250 детей приедет 20 февраля, вторая группа будет отдыхать с 10 марта. Похожая ситуация была в Армянске, там были примерно такие же последствия. Необходимо оказывать помощь, - цитирует слова главы республики портал «Крыминформ».

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