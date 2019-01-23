Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-23T12:12:22+03:00

Первая группа школьников из Сибая поедет в Крым уже в конце февраля Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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Первые 250 детей из Сибая поедут в бесплатную поездку в Крым уже 20 февраля.

Напомним, что ранее, во время поездки в Башкирию, глава республики Крым Сергей Аксенов предложил своему коллеге из Башкирии отправить в бесплатную поездку на юг 500 детей из Сибая. Сейчас город находится на грани экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы, которые выделяет местный карьер.

- Первая группа из 250 детей приедет 20 февраля, вторая группа будет отдыхать с 10 марта. Похожая ситуация была в Армянске, там были примерно такие же последствия. Необходимо оказывать помощь, - цитирует слова главы республики портал «Крыминформ».