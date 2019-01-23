2019-01-23T11:42:21+03:00
Происшествия

Житель Башкирии задолжал 7 миллионов рублей налогов

Делом заинтересовались в Следкоме
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии обманул государство на 7 миллионов рублейЖитель Башкирии обманул государство на 7 миллионов рублей
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Бизнесмен из Башкирии задолжал государству порядка 7 миллионов рублей налогов.

Известно, что в период с 2012 по 2014 годы житель Нефтекамска уходил от уплаты налога на добавленную весьма любопытным способом. Вместе со своими двумя товарищами они организовали формальный оборот документов. После этого они обратились в налоговую службу и сообщили, что якобы понесли хозяйственные расходы. Таким образом, они за два года они умудрились обмануть государство на 7 миллионов рублей.

По данным Следкома Башкирии, эта сумма составила более 80% от общей суммы налогов, которые бизнесмен должен был заплатить. Вскоре аферу мужчины раскрыли.

По факту уклонения от выплаты налогов Следком Башкирии возбудил уголовное дело.

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