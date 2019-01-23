2019-01-23T10:48:15+03:00
Общество

В минэкологии Башкирии рассказали о будущем шиханов

В ведомстве опровергли слухи о снятии охранного статуса
Рустем АХУНОВ
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В министерстве экологии Башкирии рассказали о судьбе геопарка «Торатау»В министерстве экологии Башкирии рассказали о судьбе геопарка «Торатау»
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В министерстве экологии и природопользования Башкирии рассказали, что произойдет на территории геопарка «Торатау», на территории которого располжены шиханы.

Напомним, что 22 января неизвестные начали распространять документ, якобы подписанный Радием Хабировым 18 января. Распоряжение гласит, что на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов республики создадут геопарк «Торатау», который не будет являться особо охраняемой территорией. Люди обеспокиоились за судьбу шиханов Тратау и Юрактау

В министерстве жителей республики успокоили, что с самих шиханов снимать охранный статус никто не будет. В 2019-2020 годах специалисты уточнят границы районов геопарка. Уже после этого объекты на территории геопарка будут намереваться получить международный охранный статус ЮНЕСКО.

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