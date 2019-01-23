2019-01-23T09:39:25+03:00
Происшествия

В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация

На место выезжали экстренные службы
Рустем АХУНОВ
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Уфимские пожарные выезжали в торговый центр «Планета»Уфимские пожарные выезжали в торговый центр «Планета»
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В уфимском торговом центре «Планета» ночью 23 января случился пожар.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании автоматически поступил в диспетчерскую поздней ночью, в 2:58 по местному времени. На место немедленно выехали аварийные службы.

К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 14 человек. Оказалось, что в торговом центре загорелась тепловая завеса рядом с одним из входов. Возгорание ликвидировали сами сотрудники торгового центра еще до прибытия пожарных.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины возгорания.

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