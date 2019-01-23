Уфимец, которого обвиняют в терроризме в Осло, поменял показания

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-23T09:20:39+03:00

Молодой человек заявляет, что в день инцидента плохо себя чувствовал

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Уфимец, которого обвиняют в совершении теракта в Осло, резко поменял свои показания.

Напомним, что на минувших выходных норвежские СМИ заявили, что по подозрению в терроризме в Осло задержали жителя Башкирии. Неадекватный уфимец с ножом набросился в одном из местных магазинов, а после хотел изрезать и кассира, но передумал. Вскоре молодого человека задержали. Тогда он заявлял, что хотел устроить теракт и убить как можно больше людей.

Сегодня стало известно, что молодой человек поменял свои показания. РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что уфимец «полностью дистанцировался от связи с терроризмом, и утверждает, что в день нападения плохо себя чувствовал». Представитель молодого человека заявляет, что в Норвегию он прилетел провести отпуск. Адвокат мужчины также настаивает на проведении психиатрической экспертизы своего подзащитного. Он сообщает, что в момент нападения уфимец «был в не себе»

Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.