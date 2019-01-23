Российские путешественники начали первый в истории перелет через Урал на воздушных шарах
Сегодня, 23 января, семь команд из Петербурга, Переславль-Залесского, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Кунгура, Йошкар-Олы и Уфы начали свою попытку перелета через Урал на воздушных шарах.
С площадки санатория Красноусольский в Башкирии стартовали семь шаров с 17 экстремалами. Им предстоит пересечь по воздуху Уральский перешеек, пролетев над контрольными точками – деревнями Тукан и Мурадымово, и горному хребту Крака. Если погодные условия не помешают, эта попытка станет первым в истории перелетом через Уральский хребет на воздушных шарах.
Участникам предстоит провести в небе восемь часов. Путешественник Олег Меньков ведет прямую трансляцию в своем Facebook. Финиш гонки запланирован на вечер среды.
- Воздухоплавателей сопровождает служба безопасности – группа быстрого реагирования, которая готова выехать куда угодно на снегоходах, - сообщают организаторы – Каждый шар снабжен трекером, который помогает следить за полетом в режиме реального времени.
Каждый шар снабжен трекером
Воздушные шары парят прямо над облаками