2019-01-23T08:37:46+03:00
Общество

Радий Хабиров раскритиковал чиновников за нерасторопность

Политик сделал выводы по последнему совещанию
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Радий Хабиров упрекнул чиновников республики в нерасторопностиРадий Хабиров упрекнул чиновников республики в нерасторопности
Изменить размер текста:

Радий Хабиров раскритиковал чиновников за нерасторопность и неумение использовать деньги из бюджета нужным образом.

Напомним, что вчера Радий Хабиров проводил совещание, на котором обсудил предстоящую программу ремонта подъездов многоквартирных домов. Сам министр ЖКХ Михаил Киреев не присутствовал на совещании, так как находится на больничном. Его первый заместитель Юрий Палтусов по какой-то причине не знал, как ведомству стоит проводить подготовку к изменениям. Чиновник полностью растерялся, когда Хабиров попросил его назвать конкретные цифры и даты.

На следующий день врио главы республики признался, что не считает ручной стиль управления республикой хорошим, однако другого выхода у него попросту не бывает.

- Вчерашнее общение не убедило меня, что чиновники, эксперты и общественники точно знают, как нам эффективнее и быстрее запустить программу по ремонту подъездов, - отметил Хабиров.

Врио главы республики признал, что его подчиненные деньги получили, однако не понимают, как их нужно правильно применять.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация
Уфимец, которого обвиняют в терроризме в Осло, поменял показания
Российские путешественники начали первый в истории перелет через Урал на воздушных шарах
Радий Хабиров рассказал, почему ему доверяют жители Башкирии
В Уфе наладили дом, из которого сыпались кирпичи
В Башкирии на сельской дороге насмерть сбили пешехода
Радий Хабиров: «Женщин сильно мотивирует рожать так называемый стадный инстинкт»
В Башкирии на выплаты пособий за рождение первенца потратят 2,6 млрд рублей
Стало известно, куда чаще всего уезжают жители Башкирии
В уфимской многоэтажке угарным газом отравилась семья с двумя детьми
Двое братьев в Уфе предстанут перед судом за убийство двух мужчин и покушение на третьего
Пострадавшего в Абхазии новобранца из Башкирии перевели в питерский госпиталь
В Башкирии фирма заплатит полмиллиона за попытку откупиться от штрафа
Житель Башкирии, судимый за убийство отца, зарезал зятя
В Уфе снова включат сирены «Внимание всем!»
Приставы объявили в розыск жителя Башкирии и его 14-летнего сына
Погода в Уфе и Башкирии на среду, 23 января: мороз и солнце