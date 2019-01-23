СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-23T08:37:46+03:00

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Радий Хабиров раскритиковал чиновников за нерасторопность и неумение использовать деньги из бюджета нужным образом.

Напомним, что вчера Радий Хабиров проводил совещание, на котором обсудил предстоящую программу ремонта подъездов многоквартирных домов. Сам министр ЖКХ Михаил Киреев не присутствовал на совещании, так как находится на больничном. Его первый заместитель Юрий Палтусов по какой-то причине не знал, как ведомству стоит проводить подготовку к изменениям. Чиновник полностью растерялся, когда Хабиров попросил его назвать конкретные цифры и даты.

На следующий день врио главы республики признался, что не считает ручной стиль управления республикой хорошим, однако другого выхода у него попросту не бывает.

- Вчерашнее общение не убедило меня, что чиновники, эксперты и общественники точно знают, как нам эффективнее и быстрее запустить программу по ремонту подъездов, - отметил Хабиров.

Врио главы республики признал, что его подчиненные деньги получили, однако не понимают, как их нужно правильно применять.