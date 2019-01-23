2019-01-23T08:09:08+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, почему ему доверяют жители Башкирии

Врио главы республики дал интервью популярному изданию
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал, почему ему доверяют жители республикиРадий Хабиров рассказал, почему ему доверяют жители республики
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Радий Хабиров объяснил свою популярность среди жителей Башкирии постоянной работой.

В интервью газете «Ведомости» Радий Хабиров рассказал, что он работает с утра до вечера, и именно поэтому жители республики ему доверяют. Врио главы Башкирии признался, что не следит за цифрами, но полагает, что рейтинг доверия у него большой.

Хабиров также добавил, что на посту временного главы региона он еще не совершал серьезных ошибок. Политик предположил, что большинство жителей республики поддерживают его решения, хотя считают его довольно жестким управленцем.

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