2019-01-23T07:49:58+03:00
Общество

В Уфе наладили дом, из которого сыпались кирпичи

Рабочие закончили работы по облицовке
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Уфе наладили дом, из которого сыпались кирпичиВ Уфе наладили дом, из которого сыпались кирпичи
Изменить размер текста:

В уфимском микрорайоне Дема рабочие закончили чинить дом, из стен которого падали кирпичи облицовки.

Напомним, что 13 января местные жители заметили необычные явление. Одна из стен демской многоэтажки по непонятным причинам «вздулась», и из нее начали падать кирпичи. Перепуганные уфимцы подумали, что скоро строение рухнет. Вскоре на место прибыли строители, которые выяснили, что у здания начали отваливаться части облицовки – угрозы обрушения самого дома не было. Тем не менее, рабочие огородили опасную зону, и начали ремонтировать дом.

23 января стало известно, что работы по восстановлению облицовки закончены. Строители укрепили кирпичи специальной сеткой и арматурой. Вскоре специалисты проверят на аналогичные дефекты остальные стены дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минэкологии Башкирии рассказали о будущем шиханов
В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация
Уфимец, которого обвиняют в терроризме в Осло, поменял показания
Российские путешественники начали первый в истории перелет через Урал на воздушных шарах
Радий Хабиров раскритиковал чиновников за нерасторопность
Радий Хабиров рассказал, почему ему доверяют жители Башкирии
В Башкирии на сельской дороге насмерть сбили пешехода
Радий Хабиров: «Женщин сильно мотивирует рожать так называемый стадный инстинкт»
В Башкирии на выплаты пособий за рождение первенца потратят 2,6 млрд рублей
Стало известно, куда чаще всего уезжают жители Башкирии
В уфимской многоэтажке угарным газом отравилась семья с двумя детьми
Двое братьев в Уфе предстанут перед судом за убийство двух мужчин и покушение на третьего
Пострадавшего в Абхазии новобранца из Башкирии перевели в питерский госпиталь
В Башкирии фирма заплатит полмиллиона за попытку откупиться от штрафа
Житель Башкирии, судимый за убийство отца, зарезал зятя
В Уфе снова включат сирены «Внимание всем!»
Приставы объявили в розыск жителя Башкирии и его 14-летнего сына
Погода в Уфе и Башкирии на среду, 23 января: мороз и солнце