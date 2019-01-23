СЕГОДНЯ 07:49 2019-01-23T07:49:58+03:00

В Уфе наладили дом, из которого сыпались кирпичи

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В уфимском микрорайоне Дема рабочие закончили чинить дом, из стен которого падали кирпичи облицовки.

Напомним, что 13 января местные жители заметили необычные явление. Одна из стен демской многоэтажки по непонятным причинам «вздулась», и из нее начали падать кирпичи. Перепуганные уфимцы подумали, что скоро строение рухнет. Вскоре на место прибыли строители, которые выяснили, что у здания начали отваливаться части облицовки – угрозы обрушения самого дома не было. Тем не менее, рабочие огородили опасную зону, и начали ремонтировать дом.

23 января стало известно, что работы по восстановлению облицовки закончены. Строители укрепили кирпичи специальной сеткой и арматурой. Вскоре специалисты проверят на аналогичные дефекты остальные стены дома.