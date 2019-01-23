2019-01-23T07:30:11+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший вторник, 22 января, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 7 километре сельской дороги между Туймазами и деревни Усман-Ташлы под колеса «Шевроле Клан» попал 58-летний пешеход. Мужчину экстренно госпитализировали, но через два часа он скончался.

Как рассказал 30-летний водитель иномарки, мужчина появился из неоткуда – он переходил дорогу в ночное время суток в неустановленном месте.

- Это и предстоит выяснить в ходе начатого расследования. По предварительным данным, светоотражающих элементов на одежде пешехода, позволявших заблаговременно заметить его в темноте, не было, - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего по данным ведомства за прошедшие сутки на территории республики произошло 13 автомобильных аварий, в которых пострадали 15 и погибли два человека.

- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,3 тысяч нарушений ПДД, среди которых 21 нетрезвый водитель, - проинформировали в ГИБДД по Башкирии.

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