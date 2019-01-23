2019-01-23T07:13:18+03:00
Политика

Радий Хабиров: «Женщин сильно мотивирует рожать так называемый стадный инстинкт»

Врио главы республики заявил об этом в интервью федеральному изданию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне вся республика обсуждала интервью врио главы Башкирии федеральному изданию «Ведомости». В беседе с московскими журналистами Радий Хабиров, по сути, представил первоначальный вариант своей предвыборной программы.

Одним из важнейших элементов внутренней политики в Башкирии он назвал демографию. Как известно, поднять рождаемость в каждом регионе – задача от федеральных властей.

- Что поможет сделать так, чтобы женщины рожали? Просто придумать меры материально стимулирующего характера недостаточно. К этой проблеме надо подходить, как к большой амбициозной задаче. Мы разговаривали с уполномоченным по правам ребенка об этом. И оказалось, что женщин сильно мотивирует рожать так называемый стадный инстинкт – когда одна семья родила третьего ребенка, их соседи тоже хотят третьего, - заявил Хабиров в интервью «Ведомостям».

Решение проблемы демографии Хабиров назвал одной из важнейших задач на посту главы республики.

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