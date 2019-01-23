2019-01-23T06:54:21+03:00
Общество

В Башкирии на выплаты пособий за рождение первенца потратят 2,6 млрд рублей

Вырос и сам размер выплаты за первого ребенка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в министерстве семьи, труда и соцзашиты Башкирии заявили, что пособия за рождение первого ребенка в республике все же сохраняться. На деньги, выделенные федеральным бюджетом, окажут поддержку мамам, которые родили или усыновили первого ребенка в 2018 и 2019 годах.

Башкирские чиновники уже отчитались, что в этом году на выплаты за первенца будет потрачено порядка 2,6 млрд рублей. Ежемесячная выплата составит 9182 рубля. Как отметили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики, эта сумма выросла на 290 рублей по сравнению с прошлым годом.

Ежемесячное пособие за первого ребенка родители будут получать до достижения малышом возраста полутора лет. Подать документы на пособие можно в любом офисе МФЦ.

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