Стало известно, куда чаще всего уезжают жители Башкирии

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-23T06:43:09+03:00

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Сотрудники Башстата подсчитали, куда чаще всего уезжают жители республики. Так, всего за январь-октябрь 2018 года из Башкирии уехали 127 564 человека, среди которых 8502 человека покинули страну.

Согласно данным статистики, в страны ближнего зарубежья перебрались 7472 человека. Среди них в Узбекистан уехали 3761, а в Таджикистан – 1189 человек.

Несмотря на поток «возвращенцев», поток вновь прибывших из стран Средней Азии продолжает расти. В первую пятерку стран, откуда в республику прибывают мигранты, входя Украина, оттуда в Башкирию приехали 754 человека, Армения (557) и Казахстан (448).

Лидером по количеству переездов из Башкирии среди сран дальнего зарубежья занял Вьетнам. Туда уехал 271 человек. В Германию перебрались 79 человек, в Грузию и Турцию по 31, в США – 16, в Израиль – 10.