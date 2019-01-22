В уфимской многоэтажке газом отравилась семья с двумя детьми

СЕГОДНЯ 21:56 2019-01-22T21:59:26+03:00

Женщину и двоих детей уже выписали из больницы Фото: Рустем АХУНОВ

Женщину и двух девочек увезли в больницу

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Вечером 21 января в доме по улице Артезианской в Уфе угарным газом отравились трое жильцов. Об этом в Facebook сообщила жительница дома Наталья Журавлева. По ее словам, скорая увезла в больницу маму и двух грудничков.

- Сейчас во всех квартирах отключили газ, люди чувствуют себя плохо. Газовики установили утечки газа из вентиляционного канала, - пишет девушка. – Мы пока собираем обогреватели по дому, чтобы не дать нашим соседям замерзнуть.

Трем пострадавшим оказали помощь медики. Сегодня их уже выписали. В Управлении гражданской защиты рассказали, что аналогичные утечки обнаружены в 11 квартирах.

- Подрядчики, которые устанавливали в этом доме газовые котлы, ремонтируют вентиляцию и оборудование, - сообщают спасатели.

Представители застройщика сообщили, что утечка газа произошла из-за ошибок управляющей компании.

- Действительно, в доме по адресу ул. Артезианская 15, зафиксирована утечка угарного газа. Она связана с несвоевременным обслуживанием газового оборудования. Застройщиком дом был сдан и передан в эксплуатацию управляющей компании год назад. Специальная форма была получена, что свидетельствует об отсутствии нарушений в системе вентиляции. После факта передачи дома городу, застройщик не имеет права заниматься текущим обслуживанием, - прокомментировали информацию в «Третьем тресте».