2019-01-22T19:43:02+03:00
Происшествия

Двое братьев в Уфе предстанут перед судом за убийство двух мужчин и покушение на третьего

Злоумышленники сознались в содеянном
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе осудят двоих братьев 35 и 32 лет, которые обвиняются в убийстве двоих человек и покушении на третьего.

ЧП произошло в марте прошлого года. Злоумышленники выпивали в гостях у знакомого в квартире на улице Петрозаводской, в компании также были еще мужчина и женщина.

Изрядно употребив, между одним из братьев и другим гостем произошел конфликт. Тогда родственники договорились убить обидчика.

Когда потерпевший ушел спать в другую комнату, братья взяли нож и кухонный топорик и нанесли ими множественные удары по различным частям тела потерпевшего. Затем покинули квартиру, в которой оставался спящий хозяин. Испугавшись, что их знакомый расскажет полицейским, один из братьев вернулся и поджог квартиру. Дым распространился по дому, в результате сосед, проживавший на этаже выше, скончался от отравления окисью углерода. Убить хозяина квартиры злоумышленнику так и не удалось, он скончался от острого отравления алкоголем.

Как сообщили в следкоме, преступление получилось раскрыть только через две недели. Под тяжестью собранных доказательств оба брата сознались в содеянном.

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