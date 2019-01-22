2019-01-22T15:02:49+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на среду, 23 января: мороз и солнце

Пасмурно будет только в столице региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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Как и обещали синоптики, с каждым днем в Башкирии становится все холоднее. Уже завтра, 23 января, температура в Уфе понизится до -23 градусов мороза, которые будут ощущаться, как -29. День выдастся пасмурным и бесснежным.

Стужа придет и в Стерлитамак, где за окном будет -22..-23 градуса. Однако жителям этого города повезет немного больше: днем будет малооблачно и солнечно.

Схожая погода установится и в Нефтекамске: солнце и -26 градусов. Метеорологи предупреждают, что по ощущениям они будут на все -34.

В Учалах тоже будет безоблачно, да и мороз обещает быть не таким кусачим: -20..-24 градуса.

На северо-востоке республики, по сравнению с остальными районами, будет чуть теплее: всего -17..-19.

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