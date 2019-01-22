2019-01-22T17:05:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, судимый за убийство отца, зарезал зятя

Тревогу забила супруга убитого
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Салаватского района подозревается в убийстве приятеля. Поножовщина произошла 17 января в доме 53-летнего мужчины. К нему и его сожительнице пришел в гости зять – муж сестры. Троица распивала алкоголь, пока женщине не показалось, что гость с ней заигрывает. Она пожаловалась хозяину дома и тот предъявил зятю претензии. Слово за слово конфликт перерос в рукоприкладство, которое завершилось убийством. Гостю всадили нож в шею.

Как рассказали в следственном комитете по Башкирии, тело убитого два дня пролежало в доме душегуба. Все это время сестра погибшего ждала его возвращения. Наконец она обратилась в полицию. Сотрудники органов побеседовали с родней и узнали у подруги убийцы, что именно произошло. Мужчина вскоре покаялся и сам. Тело зятя позже нашли, его изувер закопал в снегу.

Оказалось, что лишить жизни родственника для него не впервой. Ранее его судили за причинение тяжкого вреда здоровью отца, отчего тот умер. Следователи готовят ходатайство об аресте убийцы. Расследование уголовного дела продолжается.

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