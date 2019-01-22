2019-01-22T15:33:53+03:00
Общество

Приставы объявили в розыск жителя Башкирии и его 14-летнего сына

Они могут находиться в Казани
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УФССП по РБФото: УФССП по РБ
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Приставы из Башкирии объявили в федеральный розыск 32-летнего Алмаза Сагитова и его 14-летнего сына Эрнеста.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии, подросток не значится ни в одной из школ и не прикреплен ни к какой поликлинике.

Отец и сын могут находиться в Казани. Возможно, мужчина использует поддельные паспорта и свидетельства о рождении ребенка, а также представляется чужими именами.

Если вам что-то известно о людях с фотографии, сообщите об этом судебному приставу по розыску 8 (986) 966 60 88 или его коллеге 8 (917) 75 20 681. Информации будут рады и в дежурной части 8 (347) 273-56-40.

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