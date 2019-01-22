В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-22T12:42:07+03:00

Кажется, крещенская стужа все же пришла

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Региональное управление МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильных морозах. В республике резко похолодает уже следующей ночью. Синоптики считают, что с полуночи 23 января до утра 24 января температура воздуха в Башкирии опустится до -25..-30 градусов. Сколько дней продержится стужа, метеорологи не уточняют.

Жителей республики призывают быть аккуратными в обращении с обогревателями и строго следовать правилам пожарной безопасности.

Тем, кто оказался на улице в сильный мороз, напоминают, что движение - жизнь. Ожидая транспорт или друга, лучше ходить туда-сюда. Само собой, ни в коем случае не стоит прибегать к горячительным напиткам.