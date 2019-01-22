В Уфе 13-летний подросток погиб, выпав из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-22T12:58:56+03:00

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Сегодня под окнами дома №45/1 по улице Пушкина в Кировском районе Уфы было обнаружено тело подростка. В половину второго на место ЧП вызвали спасателей, «скорую» и полицию. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь мальчику.

В Управлении гражданской защиты Уфы уточнили, что подростку было 13 лет. Сообщается, что перед смертью он находился дома с мамой. Их квартира расположена на одном из верхних этажей 18-этажки.

Как сообщили "КП-Уфа" в следственном комитете по Башкирии, по факту гибели школьника ведется доследственная проверка.