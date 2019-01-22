В Башкирии «Нефаз» с пассажирами съехал в кювет
Никто из людей не пострадал
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
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Несколько часов назад в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В первом часу дня на дороге Стерлитамак - Раевка «Нефаз» съехал в кювет, где завалился на правый бок.
В автобусе находились 12 пассажиров и водитель. По счастливой случайности никто не пострадал.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что «Нефаз» вез людей из Стерлитамака в Набережные Челны. Чтобы доставить пассажиров в пункт назначения, к месту ДТП выслали другой автобус.
На месте инцидента работают сотрудники полиции.