В Башкирии «Нефаз» с пассажирами съехал в кювет

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-22T14:21:04+03:00

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Несколько часов назад в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В первом часу дня на дороге Стерлитамак - Раевка «Нефаз» съехал в кювет, где завалился на правый бок.

В автобусе находились 12 пассажиров и водитель. По счастливой случайности никто не пострадал.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что «Нефаз» вез людей из Стерлитамака в Набережные Челны. Чтобы доставить пассажиров в пункт назначения, к месту ДТП выслали другой автобус.

На месте инцидента работают сотрудники полиции.