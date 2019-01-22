2019-01-22T18:41:00+03:00
Общество

Пострадавшего в Абхазии новобранца из Башкирии перевели в питерский госпиталь

Состояние юноши все еще крайне тяжелое
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: askinskajanov.rbsmi.ruФото: askinskajanov.rbsmi.ru
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23-летнего новобранца из Башкирии Венера Аслямова, получившего тяжелые травмы во время службы в Абхазии, доставили в Санкт-Петербург.

Молодой человек, напомним, оказался в злополучном БТР, который сорвался с горного обрыва в ущелье реки Кодори. В ДТП выжили только он и 27-летний командир взвода. Оба получили множественные переломы, их экстренно доставили на вертолетах в Сухум. Еще трое призывников погибли.

По уточненным данным, у Венера перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и повреждена грудная клетка. Сейчас за его жизнь борются врачи из питерской клиники нейрохирургии Военно-медицинской Академии имени Кирова. Состояние новобранца все еще тяжелое.

Семья Венера собирает средства на лечение и реабилитацию юноши. Помочь им можно, сделав пожертвование на счет отца Забира Аслямова: 4081 7810 0060 0246 2334

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