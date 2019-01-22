2019-01-22T12:12:59+03:00
Общество

«У вас неразбериха в голове»: Хабиров обрушился на чиновника за доклад о программе ремонта подъездов

Глава Башкирии остался недоволен работой в этом направлении
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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"Я не вижу вашей подготовки к этому вопросу", - заявил Хабиров докладчику"Я не вижу вашей подготовки к этому вопросу", - заявил Хабиров докладчикуФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии обсуждалась программа ремонта подъездов. С докладом по этой теме выступал замминистра ЖКХ Юрий Палтусов. Глава Башкирии спросил чиновника, готов ли перечень подъездов, которым необходим ремонт, и можно ли отыскать списки в сети. Подчиненный пояснил, что его подготовят к концу недели.

- Я просил – до 20 января, и мне Киреев (глава министерства ЖКХ – прим. ред.) обещал. У вас в голове неразбериха какая-то. У вас есть кто-то в министерстве, кто понимает, что это за работа? – возмутился Хабиров.

По мнению главы региона, в министерстве сосредоточились на втором этапе реализации программы – на голосовании по видам работ, тогда как первоочередная задача – списки.

- Вы мне про голосование рассказываете, прежде чем голосовать, надо понять, как попадают… – цитирует Хабирова сайт Ufacitynews.ru.

В заключение врио главы Башкирии заметил, что доклад был плохой, а списки все же необходимо сформировать на этой неделе.

- Вы как-то займитесь, ладно? Я не вижу вашей подготовки к этому вопросу, – резюмировал Хабиров.

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