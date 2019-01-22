Радий Хабиров рассказал о том, простил ли он Муртазу Рахимова

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-22T11:33:46+03:00

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Врио главы Башкирии признал, что был просто обязан встретиться с Муртазой Рахимовым. Радий Хабиров принял у себя первого президента республики 13 октября 2018 года, в первый же день после вступления в должность.

- Простил ли я его? Я бы вообще не говорил этого слова, - рассказал Хабиров в большом интервью «Ведомостям». – В жизни бывают недоразумения. Я был обязан с ним встретиться и поблагодарить его, продемонстрировать свое отношение к нему, как к своему учителю. Он многое сделал для республики.

Речь идет о конфликте между Рахимовым и Хабировым в 2008 году. Тогда президент Башкирии сделал все, чтобы Хабиров покинул не только пост главы администрации президента, но и саму республику. После этого действующий глава перешел на работу в Москву.

Радий Хабиров называет Рахимова учителем не в первый раз. Он подчеркивал это в нескольких интервью, об этом он говорил в комментариях региональным СМИ. На церемонию послания главы Курултаю Хабиров пригласил обоих экс-губернаторов, подчеркнув вклад Рахимова в развитие Башкирии и заслугу Хамитова в организации саммитов ШОС и БРИКС.