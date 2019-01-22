2019-01-22T11:33:46+03:00
Политика

Радий Хабиров рассказал о том, простил ли он Муртазу Рахимова

Глава региона объяснил, почему он первым делом встретился с первым президентов Башкирии
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первая встреча Хабирова и Рахимова после назначение первого главой региона. Фото: БСТПервая встреча Хабирова и Рахимова после назначение первого главой региона. Фото: БСТ
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии признал, что был просто обязан встретиться с Муртазой Рахимовым. Радий Хабиров принял у себя первого президента республики 13 октября 2018 года, в первый же день после вступления в должность.

- Простил ли я его? Я бы вообще не говорил этого слова, - рассказал Хабиров в большом интервью «Ведомостям». – В жизни бывают недоразумения. Я был обязан с ним встретиться и поблагодарить его, продемонстрировать свое отношение к нему, как к своему учителю. Он многое сделал для республики.

Речь идет о конфликте между Рахимовым и Хабировым в 2008 году. Тогда президент Башкирии сделал все, чтобы Хабиров покинул не только пост главы администрации президента, но и саму республику. После этого действующий глава перешел на работу в Москву.

Радий Хабиров называет Рахимова учителем не в первый раз. Он подчеркивал это в нескольких интервью, об этом он говорил в комментариях региональным СМИ. На церемонию послания главы Курултаю Хабиров пригласил обоих экс-губернаторов, подчеркнув вклад Рахимова в развитие Башкирии и заслугу Хамитова в организации саммитов ШОС и БРИКС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«У вас неразбериха в голове»: Хабиров обрушился на чиновника за доклад о программе ремонта подъездов
Жительница Уфы отдала «брачному аферисту» 1,7 млн рублей
В ресторане быстрого питания Уфы прокомментировали инцидент с мышью
45-летний житель Башкирии вернулся на место ДТП после аварии и открыл огонь
В Уфе спасатели помогли 56-летней женщине, замерзавшей на путях
В Башкирии столкнулись «Киа» и «Лада Калина»: пострадали мама и четырехлетний сын
Радий Хабиров объяснил, почему он кричит на чиновников
В ресторане быстрого питания в Уфе поймали мышь
Фасады магазинов "Красное и белое" в Уфе заменят
Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал фото с «краденым» бревном
Стало известно, сколько уфимцы будут платить за вывоз мусора
Уфимским чиновникам предложили пройтись пешком
Уфа встала в многокилометровых пробках
В Уфе появится новый спортивный центр
В Башкирии осудят директора предприятия, который не выплатил зарплату 63 сотрудникам