В ресторане быстрого питания Уфы прокомментировали инцидент с мышью

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-22T10:48:12+03:00

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Руководство компании KFC прокомментировали инцидент с мышью в одном из ресторанов их сети.

Напомним, что вчера в соцсетях появилось видео, на котором посетитель фаст-фуда в "Просторе" вместе с менеджером заведения ловят юркого грызуна, бегающего по залу. Гости ресторана были шокированы: мыши переносят инфекции и их присутствие в общепите недопустимо. Зверька в итоге поймали и вынесли на улицу.

На запись отреагировало руководство компании.

- После обращения гостя, в ресторане KFC в ТЦ Простор, была проведена внеочередная детальная проверка, которая не выявила никаких отклонений от стандартов. Сотрудниками выполняются все необходимые мероприятия по дератизации согласно требованиям СанПиН. Мы продолжаем расследование данной ситуации, - заявили представители сети.