2019-01-22T17:50:15+03:00
Происшествия

В Башкирии фирма заплатит полмиллиона за попытку откупиться от штрафа

Ей грозила ответственность за продажу алкоголя подростку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Салавате оштрафовали компанию «Ватан». В прошлом году в кафе, принадлежащем фирме, подростку продали алкоголь. Об этом стало известно, и компании грозила административная ответственность вплоть до полумиллионного штрафа.

Директор фирмы решил пойти на опережение и предложил полицейскому деньги, чтобы замять дело. Тот доложил о предложении руководству и в отношении компании возбудили дело уже по другой статье.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что суд назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей. Попытки обжаловать приговор оказались безуспешны.

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