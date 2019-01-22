Жительница Уфы отдала «брачному аферисту» 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-22T11:32:55+03:00

Мошенник клялся ей в любви и просил помочь с бизнесом

Изменить размер текста: A A

В Уфе состоялся суд над 49-летним уроженцем Армении. Мужчина промышлял обманом доверчивых дам.

Он познакомился в соцсетях с одинокой уфимкой, рассказал, что вдовец и занимается бизнесом в сфере строительства. Чтобы поддерживать образ успешного предпринимателя, мужчина водил избранницу в дорогие рестораны и изображал разговоры с влиятельными людьми.

Позже он посетовал, что его компания подверглась обыскам, а счета арестованы. Решить проблему могла бы, по его словам, взятка правоохранителям. Вот только ему не хватает пары миллионов.

Наивная женщина взяла в банках кредиты на сумму 1,7 миллиона рублей и отдала благоверному. Она и не подозревала, что на деле тот безработный, женатый человек и живет с супругой на съемной квартире. Получив деньги, ухажер оставил ей голосовое сообщение, мол, он собирается свести счеты с жизнью из-за потерянного бизнеса. Телефон мужчины перестал отвечать, и уфимка заподозрила, что тот ее просто обдурил.

- Суд приговорил злоумышленника к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить сумму причиненного ущерба, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.