2019-01-22T11:32:55+03:00
Общество

Жительница Уфы отдала «брачному аферисту» 1,7 млн рублей

Мошенник клялся ей в любви и просил помочь с бизнесом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Лже-бизнесмен и лже-вдовец оказался безработным и женатымЛже-бизнесмен и лже-вдовец оказался безработным и женатымФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе состоялся суд над 49-летним уроженцем Армении. Мужчина промышлял обманом доверчивых дам.

Он познакомился в соцсетях с одинокой уфимкой, рассказал, что вдовец и занимается бизнесом в сфере строительства. Чтобы поддерживать образ успешного предпринимателя, мужчина водил избранницу в дорогие рестораны и изображал разговоры с влиятельными людьми.

Позже он посетовал, что его компания подверглась обыскам, а счета арестованы. Решить проблему могла бы, по его словам, взятка правоохранителям. Вот только ему не хватает пары миллионов.

Наивная женщина взяла в банках кредиты на сумму 1,7 миллиона рублей и отдала благоверному. Она и не подозревала, что на деле тот безработный, женатый человек и живет с супругой на съемной квартире. Получив деньги, ухажер оставил ей голосовое сообщение, мол, он собирается свести счеты с жизнью из-за потерянного бизнеса. Телефон мужчины перестал отвечать, и уфимка заподозрила, что тот ее просто обдурил.

- Суд приговорил злоумышленника к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить сумму причиненного ущерба, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

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