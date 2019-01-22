В Уфе снова включат сирены «Внимание всем!»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-22T15:54:36+03:00

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В Уфе снова будут проверять системы оповещения. С 22 по 24 января горожане будут слышать непродолжительную сирену в разных частях башкирской столицы. Уфимцев просят сохранять спокойствие, это лишь тестовое включение.

В Управлении гражданской защиты напоминают, что при реальной угрозе ЧС сирены будут выть три минуты кряду. В таком случае горожане должны включить телевизор или радио и выслушать инструкции: куда идти и что делать. Оповещения будут приходить также на телефон, в местах скопления людей инфомацию огласят по громкой связи.