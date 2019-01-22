В Уфе спасатели помогли 56-летней женщине, замерзавшей на путях

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-22T10:03:49+03:00

Как она оказалась на ж/д полотне, не ясно

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Вчера в половине шестого вечера спасателям поступил вызов. Мужчина рассказал, что возле железнодорожных путей лежит женщина, которой нужна помощь. Звонивший был в Уфе впервые, поэтому лишь приблизительно описал местность: река, скалы, примерно пять минут пути от города.

Спасатели наметили два подходящих участка. Первая группа поехала на пути в районе улиц Блюхера и Кузнецова, а вторая и третья – в лес возле 6-й больницы.

Спустя полчаса им вновь позвонили. На этот раз другой парень сообщил, что на путях возле Затонского моста лежит женщина. Они с другом спустили ее с полотна к Сафроновскому проезду. Тут-то и подоспели спасатели.

- До прибытия бригады «скорой помощи» замерзшую 56-летнюю уфимку очевидцы и спасатели усадили в дежурный автомобиль и укутали одеялом, - рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Женщина сильно продрогла и едва говорила. «Скорая» увезла ее в больницу. Как она попала на пути, так и осталось загадкой. Но еще несколько часов промедления и она могла погибнуть от переохлаждения.