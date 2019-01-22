2019-01-22T08:58:46+03:00
Политика

Радий Хабиров объяснил, почему он кричит на чиновников

Глава региона сослался на эмоции и ограниченный инструментарий
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Хабиров раскритиковал министров на первом же оперативном совещанииХабиров раскритиковал министров на первом же оперативном совещанииФото: Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о своем жестком стиле ведения оперативок журналистам «Ведомостей». Отвечая на вопрос Елены Мухаметшиной о «грозных совещаниях», Хабиров заявил, что сам он к чиновникам относится хорошо, но работать без эмоций он просто не может.

- У каждого свой стиль управления. У меня нет задачи кого-то испугать или наругать. Вот я, вроде бы, большой руководитель, но инструментарий у меня маленький, ведь я даю распоряжения только небольшому кругу людей. И мои решения должны быть услышаны и исполнены, а никакую работу без вкладывания эмоций выполнять нельзя, - объяснил врио главы региона.

По словам Хабирова, если руководитель не будет вести себя как «бездушная машина», то и его подчиненные станут работать эффективнее.

Возглавивший в октябре 2018 года Башкирию Хабиров сразу же начал с жесткой критики министров и других крупных чиновников региона. Членам кабинета министров досталось за долгострои, а мэрию Уфы глава разнес за ситуацию с общественным транспортом. После оперативных совещаний заявления об уходе написали главы минздрава и минэкологии.

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