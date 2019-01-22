В ресторане быстрого питания в Уфе поймали мышь

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-22T08:54:55+03:00

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Вместо сытного ужина в ресторане быстрого питания в "Просторе" уфимцев ждала неприятная встреча. Посреди помещения неожиданно возникла маленькая мышь. Юркий грызун буквально выскочил под руку одному из посетителей. Мужчина ужинал с ребенком, но продолжать трапезу, пока вокруг бегает мышка, не смог.

- Мышь – разносчик инфекции, - возмутился уфимец. - Она не должна в ресторане находиться.

Судя по видеозаписи, выложенной в соцсетях, мужчина вместе с менеджером фаст-фуда поймали дерзкого грызуна. Поступить со зверюшкой решили гуманно, мышь посадили в коробку и вынесли куда подальше.