В ресторане быстрого питания в Уфе поймали мышь
Маленький грызун носился прямо по залу
Скриншот из видео
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Вместо сытного ужина в ресторане быстрого питания в "Просторе" уфимцев ждала неприятная встреча. Посреди помещения неожиданно возникла маленькая мышь. Юркий грызун буквально выскочил под руку одному из посетителей. Мужчина ужинал с ребенком, но продолжать трапезу, пока вокруг бегает мышка, не смог.
- Мышь – разносчик инфекции, - возмутился уфимец. - Она не должна в ресторане находиться.
Судя по видеозаписи, выложенной в соцсетях, мужчина вместе с менеджером фаст-фуда поймали дерзкого грызуна. Поступить со зверюшкой решили гуманно, мышь посадили в коробку и вынесли куда подальше.