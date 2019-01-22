Фасады магазинов "Красное и белое" в Уфе заменят

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-22T08:26:01+03:00

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К 1 сентября торговые сети «Красное и белое» и «Магнит» в Уфе должны заменить фасады магазинов. Оформление точек профнастилом не устроило уфимские власти. Мэр счел, что этот дешевый материал портит внешний вид города.

Как сообщила глава управления потребительского рынка города Луиза Макшукова, поменять дизайн предстоит 84 магазинам «Красное и белое» и шести «Магнитам».

Красно-белой сети, возможно, пришлось бы сменить облик и без требований властей города. По некоторым данным, она, а также сети «Дикси» и «Бристоль» договорились об объединении своих активов. В случае успешной сделки новая компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России. Уступит она только тому же «Магниту» и X5 Retail Group.