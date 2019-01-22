В Уфе 7-летняя девочка отдала мошеннице-гастролерше украшения на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-22T13:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе вынесли приговор 40-летней женщине из Курской области. Она промышляла тем, что ездила по городам России и крала деньги и ценные вещи.

В прошлом январе ее забросило в Уфу. Дама решила пополнить свой кошелек в ближайшем доме в Инорсе. В одной из квартир ей открыла семилетняя девочка. Убедив ребенка, что на ее маме порча, женщина попросила принести шкатулку с золотыми украшениями. Драгоценности нужны, чтобы снять проклятие, пояснила она. Стоимость похищенного позже оценили в 350 тысяч рублей.

К счастью, в подъезде имелись камеры, так что установить личность злоумышленницы не составило труда. Обнаружилось, что у нее были судимости за кражи в Воронеже и Москве.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что уфимский суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима, а также взыскал ущерб.