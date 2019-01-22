В Башкирии столкнулись «Киа» и «Лада Калина»: пострадали мама и четырехлетний сын
Обоим потребовалась медпомощь
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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В понедельник, 21 января, в Илишевском районе произошла авария с двумя пострадавшими.
Утром в селе Верхнеяркеево, на пересечении улиц 50 лет Октября и Строительной, столкнулись «Киа Оптима» и «Калина». Из сообщения ГИБДД по Башкирии следует, что 37-летняя женщина на иномарке выехала на перекресток, нарушив очередность, и влетела прямо в бок «Лады».
В аварии пострадали водитель отечественной машины - 41-летняя местная жительница - и ее четырехлетний сын. И маме, и мальчику потребовалась помощь медиков.
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Фото: УГИБДД МВД по РБ