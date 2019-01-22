2019-01-22T07:37:17+03:00
Общество

Стало известно, сколько уфимцы будут платить за вывоз мусора

Оператор оставил в силе максимальную сумму
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы будут платить за вывоз мусора по 70 рублей с человекаУфимцы будут платить за вывоз мусора по 70 рублей с человекаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уфимцы начали получать квитанции, согласно которым они будут платить за вывоз мусора по 70 рублей с человека.

Напомним, что с 1 января в республике, как и по всей стране, начали действовать новые правила обращения с твердыми бытовыми отходами. В Башкирии определили четырех региональных операторов, которые начнут собирать, вывозить, проводить сортировку и утилизировать мусор. Для жителей такая мера ударит по рублю.

Накануне стало известно, что в Уфе, где оператором стало муниципальное «Спецавтохозяйство, горожане будут платить за вывоз мусора по 70 рублей с человека. Это максимально возможная цена, которую на оперативном заседании одобрил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

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