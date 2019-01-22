Уфимским чиновникам предложили пройтись пешком

СЕГОДНЯ 07:15 2019-01-22T07:15:23+03:00

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Заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов предложил чиновникам и главам районов столицы пройтись по улице пешком.

Таким образом Хусаинов акцентировал внимание на уборке улиц от снега.

- Вы пройдитесь по улицам пешком. Поставите соответствующую оценку, и ответьте на вопросы. Качественно ли мы убираем улицы? Мешает что-то? Насколько удобно ходить? – отметил чиновник.

Напомним, что последние несколько дней столичные коммунальщики работают в усиленном режиме – на город обрушились снегопады. Впрочем, совсем скоро в столицу придут морозы, которые облегчат дворникам жизнь – осадков в такую погоду не ожидается.