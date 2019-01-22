Уфа встала в многокилометровых пробках

СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-22T06:46:39+03:00

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Утром 22 января Уфа встала в 9-балльных пробках.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на момент написания заметки, в Уфе наблюдаются 9-балльные пробки. Традиционно, заторы образовались на дорогах, ведущих в исторический центр города. Почти без движения стоят участки улиц Бакалинская, Пугачева, Рубежная и Мендлеева. В самом центре города серьезных проблем с движением автомобилей нет.

Помимо этого, в пробках стоят и выезды и из спальных районов – улицы Жукова, Сельская Богородская и Комарова. По всей видимости, затрудненность движения связана небольшими авариями и сужением проезжей части из-за осадков.