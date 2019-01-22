В Уфе появится новый спортивный центр

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-22T06:30:18+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин посетил строящийся спортивный центр на улице Камышлинской.

Известно, что объект строится в Ленинском районе столицы. Основной корпус центра на улице Камышлинской уже возведен, сейчас рабочие занимаются внутренними работами и установкой оборудования.

- Строительство идет по установленному графику. Сейчас идет монтаж чаш бассейна, инжирные и отделочные работы, - объяснил мэр столицы Ульфат Мустафин.

Уже этим летом объект будут использовать – в нем пройдет часть соревнований в рамках летних Международных детских игр. Градоначальник понадеялся, что дети, которые будут заниматься в этом спортивном центре принесут много побед городу, республике и стране.