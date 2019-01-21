В Сибае школьникам из-за смога начали выдавать молоко

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-21T18:29:23+03:00

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Сегодня, 21 января, в сибайской школе №14 мэр города Рустем Афзалов встретился с местными жителями, чтобы обсудить экологическую обстановку. Напомним, из-за смога, идущего от законсервированного карьера, город погрузился в «туман». По данным МЧС по Башкирии в некоторых районах Сибая предельно допустимая норма концентрации диоксида серы превышена 37,6 раз.

В ходе разговора с жителями города мэр заявил, что с понедельника во всех школах Сибая детям начали выдавать молоко. Кроме того, управление образования горадминистрации планирует запретить школьникам выходить на улицу во время учебы. Пока о крайних мерах в виде карантина речи не идет. По словам Рустема Афзалова этот вопрос будет решаться завтра.

-Завтра проработаем и решим, - подытожил мэр Сибая.