2019-01-21T18:07:00+03:00
Общество

В уфимской колонии строгого режима отметили праздник Крещения

Опасные преступники окунулись в купели в православный праздник
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»
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Обычный православный обряд окунания в купель в праздник Крещения совершили «необычные» прихожане. Все они заключенные колонии строгого режима в Уфе. Корреспонденты столичного телеканала «Вся Уфа» наведались в гости к ворам-рецидивистам, насильникам и убийцам и попытались выяснить, помогает ли вера прийти на путь исправления.

Для того, чтобы осужденные по тяжким статьям смогли совершить православный обряд, прямо на территории колонии была организована крещенская купель. Некоторые «сидельцы» после продолжительного заключения поверили в бога и решили очиститься от грехов в день Крещения.

- У меня после окунания новое тело, хочется жить и расти, и кажется, что в мире и зла нет. Если было бы постоянно так в жизни или хотя бы периодически, я бы, наверное, и преступление не совершил, - заявил осужденный корреспондентам столичного телеканала «Вся Уфа» осужденный за двойное убийство мужчина.

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