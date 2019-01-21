В Башкирии приняли решение затопить карьер в Сибае
Об этом заявил мэр города Рустем Афзалов
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В ближайшее время чадящий карьер в Сибае, ставший причиной сильного смога в городе, будет частично затоплен. Специалисты приняли решение залить очаги тления щелочной водой. Об этом стало известно в ходе встречи жителей столицы башкирского Зауралья с руководством города.
Сейчас местными властями и представителями сибайского филиала УГОК, которое ответственно за проблему с экологией в городе, частично подтопить карьер. Также местные власти рассматривают и другие меры по ликвидации тления в карьере.
- Проблемы касаются каждого горожанина. Эти мероприятия приведут к реальному решению вопроса, - отметил Рустем Афзалов.